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Велика Британія незабаром визнає ПВК Вагнера терористичною організацією – FT

Велика Британія незабаром визнає ПВК Вагнера терористичною організацією – FT
Фото: Getty Images

Велика Британія планує протягом кількох тижнів визнати ПВК Вагнера терористичною організацією.

Про це пише Financial Times із посиланням на інсайдерів у британському уряді.

Видання повідомляє, що міністр внутрішніх справ країни Суелла Брейверман незабаром оголосить про це відповідно до повноважень, передбачених Законом про тероризм 2000 року. Зазначається, що на розробку детальної юридичної справи було витрачено місяці.

Повідомляється, що заборона ПВК Вагнера поставила б її в ту саму юридичну категорію у Великій Британії, що й Аль-Каїда, ІДІЛ та Хезболла.

FT зазначає, що такі зміни також призведуть до того, що фінансові активи ПВК Вагнера стануть власністю терористів, тобто вони можуть бути конфісковані, а не просто заморожені. Таке рішення підтримує весь уряд.

Але Комітет палати громад у закордонних справах визнав, що є ризики, пов’язані із забороною ПВК Вагнера, зокрема, переведення її діяльності в підпілля і потенційне пошкодження дипломатичних зв’язків Великої Британії з країнами, де перебувають найманці.

Повідомляється, що депутати також наголошували, що цей крок може спростити подання позовів проти посадовців із ПВК Вагнера в британських судах і полегшити використання наявних механізмів, призначених для блокування фінансування терористичних груп.

Парламентарі дійшли висновку, що “діяльність мережі вже перевищує встановлений у Великій Британії юридичний поріг для заборони”.

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ПВК Вагнер

Нагадаємо, що Велика Британія вже ввела санкції проти ПВК Вагнера та її ватажка Євгена Пригожина, а також проти низки високопоставлених командирів ПВК.

У лютому 2023 року Верховна Рада України визнала ПВК Вагнера та інші російські приватні військові компанії терористичними організаціями.

Війна в Україні, ПВК Вагнера
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