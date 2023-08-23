Никаких “слабых рук”, только оружие: Подоляк раскритиковал “возможные финалы войны”
Публикации относительно “возможных финалов войны” свидетельствуют о появлении такого явления, как “мюнхенский синдром”.
Об этом в Twitter заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
— Но любое теоретическое игровое моделирование финализации войны должно отталкиваться от аксиомы: российское вторжение должно потерпеть полное и безусловное поражение. После 18 месяцев войны, потерянных сотен тысяч солдат и сотен миллиардов долларов Россия должна оказаться не просто на “стартовых позициях”, а быть отброшена даже дальше, — пишет Подоляк.
Он отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин должен окончательно потерять внутриэлитную легитимность в качестве вменяемого и дееспособного лидера.
— Только это может дать шанс России на послевоенную модернизацию и открыть дорогу столь желанному для многих “дипломатическому” формату. До тех пор никаких “слабых рук”. Только оружие, оружие, оружие, — подчеркнул советник.
Напомним, что США придерживаются четкой позиции, что победой Украины в полномасштабной войне будет полный вывод российских войск с территории нашего государства.
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш