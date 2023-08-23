Жодних “слабких рук”, лише зброя: Подоляк розкритикував “можливі фінали війни”

Публікації стосовно “можливих фіналів війни” говорять про появу такого явища, як “мюнхенський синдром”.

Про це у Twitter заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Але будь-яке теоретичне ігрове моделювання фіналізації війни повинне відштовхуватися від аксіоми: російське вторгнення має зазнати повної та безумовної поразки. Після 18 місяців війни, втрачених сотень тисяч солдатів і сотень мільярдів доларів Росія має опинитися не просто на “стартових позиціях”, а бути відкинута навіть далі, – пише Подоляк.

Він зауважив, що кремлівський диктатор Володимир Путін має остаточно втратити внутрішньоелітну легітимність у якості притомного й дієздатного лідера.

– Лише це може дати шанс Росії на повоєнну модернізацію та відкрити дорогу такому бажаному для багатьох “дипломатичному” формату. Доти жодних “слабких рук”. Лише зброя, зброя, зброя, – наголосив радник.

Нагадаємо, що США дотримуються чіткої позиції, що перемогою України в повномасштабній війні буде повне виведення російських військ з території нашої держави.

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