Жодних “слабких рук”, лише зброя: Подоляк розкритикував “можливі фінали війни”
Публікації стосовно “можливих фіналів війни” говорять про появу такого явища, як “мюнхенський синдром”.
Про це у Twitter заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
– Але будь-яке теоретичне ігрове моделювання фіналізації війни повинне відштовхуватися від аксіоми: російське вторгнення має зазнати повної та безумовної поразки. Після 18 місяців війни, втрачених сотень тисяч солдатів і сотень мільярдів доларів Росія має опинитися не просто на “стартових позиціях”, а бути відкинута навіть далі, – пише Подоляк.
Він зауважив, що кремлівський диктатор Володимир Путін має остаточно втратити внутрішньоелітну легітимність у якості притомного й дієздатного лідера.
– Лише це може дати шанс Росії на повоєнну модернізацію та відкрити дорогу такому бажаному для багатьох “дипломатичному” формату. Доти жодних “слабких рук”. Лише зброя, зброя, зброя, – наголосив радник.
Нагадаємо, що США дотримуються чіткої позиції, що перемогою України в повномасштабній війні буде повне виведення російських військ з території нашої держави.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш