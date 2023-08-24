Социолог объяснил, почему украинцам надо готовиться к социальным конфликтам в будущем

Украинцы стали более толерантными, даже постоянные ссоры в соцсетях по сравнению с войной кажутся детскими забавами. Однако в будущем конфликты неизбежны.

Об этом в интервью Фактам ICTV рассказал директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

По его словам, сейчас украинцы более сконцентрированы на победе над российским врагом.

— Но сейчас в Украине появилась странная дифференциация, новые социальные группы, которых у нас вообще не было. Это и мигранты, ветераны, те, кто проживал на оккупированных территориях, те, кто выехал из Украины. То есть в Украине появляется совершенно новая социальная структура. Для нас очень необычная. А когда появляются такие структуры? После революций или путем очень долгого естественного процесса социальных преобразований. А у нас возникла фактически революционная ситуация. Мы начали жить в стране абсолютно новой социальной структуры. И понятно, что эти структуры будут не только в гармониях, но и в конфликтах. К этому надо готовиться, — подчеркнул Евгений Головаха.

По мнению социолога, после победы мы будем иметь друг к другу свои претензии. Поэтому следует не допустить агрессивных вспышек и взаимной вражды. Об этом должны позаботиться власть, люди, искусство, культура, а еще средства массовой информации.

Среди проблемных вопросов будут и конфессиональный, и языковой, считает Евгений Головаха. Есть определенные признаки, что УПЦ (МП) станет украинской церковью. Ее приходы могут не перейти в ПЦУ, но занять так называемую проукраинскую и антиагрессорскую позицию.

По словам социолога, украинский народ таков, что против него трудно пойти.

К примеру, украинцы в целом очень терпеливо относились к русскому языку. Раньше он был естественный в Украине — где-то 50 на 50, кто на каком языке говорил. Только 8% после 2014 года считали, что не надо преподавать украинский язык в школах. А сейчас уже большинство против преподавания русского. И главное, что более 50% — в южных регионах, отмечает ученый.

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