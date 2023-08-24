Ворожі задуми розіб’ються: Залужний привітав українців із Днем Незалежності

24 серпня, в День Незалежності, українців зі святом привітав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

– Країна нескорених, непохитних, незламних! Країна гордих, героїчних та хоробрих. Де свобода й гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна. Це факти, об які розіб’ються ворожі задуми. З Днем Незалежності, Україно! – написав Валерій Залужний.

Сьогодні, 24 серпня, у 32-гу річницю незалежності України, минає півтора року з часу повномасштабного вторгнення Росії до України.

За цей час Збройні сили України знищили майже 260 тис. російських окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 547-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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