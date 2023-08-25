Показує воєнні злочини РФ: у Словаччині Фонд Віктора Пінчука відкрив виставку Russian War Crimes

У День Незалежності України Фонд Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у партнерстві з Офісом президента та Посольством України в Словацькій Республіці відкрили виставку Russian War Crimes (російські воєнні злочини) в замку Братиславський Град.

Виставка відкрита з 24 серпня до 30 серпня за адресою: Bratislavský hrad, Hrad 811 06.

Проєкт демонструє фотографії, зроблені по всій Україні з початку жорстокого повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Попри це, він стосується лише частини скоєних злочинів. Експозиція дозволяє західній аудиторії стати свідками тортур, страт та бомбардувань, вчинених росіянами проти українських військовослужбовців і цивільного населення.

– На нашу думку, спеціальний Міжнародний трибунал може бути створений на основі договору між Україною та ООН. Більшість цивілізованого світу вже єдина у цій вірі. Але ті, хто розв’язав цю війну і вчинив сотні чи тисячі жахливих злочинів, мають бути засуджені та покарані, – наголосив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

У свою чергу засновник Фонду Віктора Пінчука та PinchukArtCentre Віктор Пінчук поділився досвідом роботи над іншим комеморативним проєктом і зауважив важливість розповісти світові про російські воєнні злочини:

– З 2016 року я залучений до створення Меморіального центру пам’яті Голокосту в Бабиному Яру в Україні, де німецькі нацисти вчинили геноцид проти українських євреїв під час Другої світової війни. За два дні вересня 1941 року трагічно загинуло 34 тис. українських євреїв. Ми встановили цей меморіал з надією, що подібна трагедія в історії людства ніколи не станеться. Але, на жаль, з 24 лютого 2022 року ми спостерігаємо геноцид, вчинений російськими нацистами проти українців. І ми розуміємо, що цей підхід “Ніколи знову” не працює, тому ми повинні змінити наш підхід на “Зупинити зараз”. І ми маємо розповісти цю трагічну історію про російські воєнні злочини якомога голосніше та якомога ширше, з надією, що політичні лідери вирішать надіслати Україні якомога більше зброї та якомога швидше.

Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Мирослав Влаховський висловив солідарність словацького народу з народом України у спільній боротьбі за свободу:

– З 2014 року Україна несправедливо платить високу ціну за свою незалежність. Проте я переконаний, що ця частина української історії нагадає всьому світу ціну свободи. Я користуюся нагодою, щоб віддати належне хоробрим захисникам України, які також борються за нашу свободу та наші спільні цінності. “Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая!”.

Довідка. Виставку Russian War Crimes вперше було показано в колишньому “російському домі” в Давосі під час щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у 2022 році. Пізніше вона з великим резонансом була експонована в будівлі парламенту в Лондоні, у штаб-квартирі НАТО та Європейському парламенті у Брюсселі, а також у Нью-Йорку під час Генеральної Асамблеї ООН. У січні 2023 року виставка повернулася до Давосу, де її нову версію знову продемонстрували під час щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). Згодом, у лютому 2023 року, проєкт відбувся на Мюнхенській конференції з безпеки, а в липні 2023 року він був представлений під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Фонд Віктора Пінчука — це незалежна приватна міжнародна організація в Україні, створена 2006 року бізнесменом та філантропом Віктором Пінчуком. Фонд надає можливості молодому поколінню змінювати свою країну та світ на краще. Наразі Фонд Віктора Пінчука реалізує численні проєкти, метою яких є надання допомоги постраждалим від російської агресії, а також привернення уваги міжнародної еліти та широкої аудиторії до України.

Фонд Віктора Пінчука, окрім допомоги постраждалим від війни в Україні, реалізує такі довгострокові проєкти та програми:

національний проєкт RECOVERY – реабілітація, допомога в протезуванні тяжкопоранених військових під час війни;

всеукраїнська мережа неонатальних центрів Колиски надії;

найбільша приватна стипендіальна програма в Україні Завтра.UA;

стипендіальна програма Всесвітні студії для українських студентів, які навчаються за кордоном;

Veteran Hub – перший в Україні відкритий простір для ветеранів та громадських організацій, які займаються справами ветеранів;

PinchukArtCentre.

PinchukArtCentre – один з провідних мистецьких центрів в Україні, що надає безкоштовний доступ до сучасного мистецтва, аби надихнути на нове мислення. Фонд підтримує Ялтинську європейську стратегію (YES), провідний форум для обговорення європейського майбутнього України в глобальному контексті. Також Фонд підтримує краудфандингову платформу для сприяння благодійності в українському суспільстві dobro.ua.

Фото: Фонд Віктора Пінчука

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