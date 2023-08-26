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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Резніков припустив, коли Україна може отримати ракети Taurus від Німеччини

Резніков
Фото: Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна може отримати далекобійні ракети Taurus від Німеччини менше, ніж за рік.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Bild.

– Я дуже оптимістичний і бачу, що в майбутньому ми отримаємо Taurus від Німеччини. Адже Німеччина є дійсно серйозним партнером України у цій війні. І ми вже отримали дуже багато найсучасніших речей з ФРН, – сказав міністр оборони.

Резніков нагадав, що вже існують різні коаліції, зокрема, танкова або артилерійська.

Нещодавно виникла коаліція з ракетами SCALP із Франції, яка чекає на приєднання нових членів, “як-от Taurus”.

Щодо термінів постачання Taurus Резніков відповів оптимістично: Це дійсно складне питання. Але я не думаю, що це займе цілий рік.

Нещодавно речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив, що Німеччина ще не ухвалила остаточне рішення щодо передання Україні ракет Taurus.

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Війна в Україні, Олексій Резніков, Російська агресія
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