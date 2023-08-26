Резніков припустив, коли Україна може отримати ракети Taurus від Німеччини

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна може отримати далекобійні ракети Taurus від Німеччини менше, ніж за рік.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Bild.

– Я дуже оптимістичний і бачу, що в майбутньому ми отримаємо Taurus від Німеччини. Адже Німеччина є дійсно серйозним партнером України у цій війні. І ми вже отримали дуже багато найсучасніших речей з ФРН, – сказав міністр оборони.

Резніков нагадав, що вже існують різні коаліції, зокрема, танкова або артилерійська.

Нещодавно виникла коаліція з ракетами SCALP із Франції, яка чекає на приєднання нових членів, “як-от Taurus”.

Щодо термінів постачання Taurus Резніков відповів оптимістично: Це дійсно складне питання. Але я не думаю, що це займе цілий рік.

Нещодавно речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив, що Німеччина ще не ухвалила остаточне рішення щодо передання Україні ракет Taurus.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.