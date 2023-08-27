ВСУ продвинулись в направлении Новопрокоповки, Малой Токмачки и Очеретоватого

Украинские военные продвинулись вперед на Запорожском направлении в сторону Новопрокоповки, Малой Токмачки и Очеретоватого.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

— Наши войска продвигались в районах Урожайного, Работино, также имели успехи на Мелитопольском и Бердянском направлениях возле Старомайорского. И в настоящее время наши войска продвигаются в направлении Новопрокоповки — это возле Работино, и в направлениях Малая Токмачка, Очеретоватое, — сказал спикер.

Кроме того, Штупун отметил, что российская армия несет существенные потери на юге, поэтому они вынуждены перебрасывать войска с других участков фронта.

Напомним, что ранее сообщалось, что ВСУ провели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и продвинулись в районе Работино Запорожской области.

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