ЗСУ просунулися у напрямку Новопрокопівки, Малої Токмачки та Очеретуватого

Українські військові просунулися вперед на Запорізькому напрямку у бік Новопрокопівки, Малої Токмачки й Очеретуватого.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

– Наші війська просувалися у районах Урожайного, Роботиного, також мали успіхи на Мелітопольському і Бердянському напрямках біля Старомайорського. І на цей час наші війська просуваються у напрямку Новопрокопівки — це біля Роботиного, та у напрямках Мала Токмачка, Очеретувате, – сказав речник.

Крім того, Штупун зазначив, що російська армія зазнає суттєвих втрат на півдні, тому вони змушені перекидати війська з інших ділянок фронту.

Нагадаємо, що Збройні сили України провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися в районі Роботиного Запорізької області.

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