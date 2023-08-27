ЗСУ просунулися у напрямку Новопрокопівки, Малої Токмачки та Очеретуватого
Українські військові просунулися вперед на Запорізькому напрямку у бік Новопрокопівки, Малої Токмачки й Очеретуватого.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
– Наші війська просувалися у районах Урожайного, Роботиного, також мали успіхи на Мелітопольському і Бердянському напрямках біля Старомайорського. І на цей час наші війська просуваються у напрямку Новопрокопівки — це біля Роботиного, та у напрямках Мала Токмачка, Очеретувате, – сказав речник.
Крім того, Штупун зазначив, що російська армія зазнає суттєвих втрат на півдні, тому вони змушені перекидати війська з інших ділянок фронту.
Нагадаємо, що Збройні сили України провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися в районі Роботиного Запорізької області.