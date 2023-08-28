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Блуждание ракет и попытка обойти маршруты. Гуменюк рассказала о тактике РФ во время ночного удара

Блуждание ракет и попытка обойти маршруты. Гуменюк рассказала о тактике РФ во время ночного удара
Фото: Минобороны

Во время ночной ракетной атаки РФ применила тактику, схожую с прошлым ударом, когда воздушные цели часто маневрировали. Кроме того, оккупанты запускали ложные цели.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

— На этот раз также тактика была использована примерно такая же: с блужданием ракет, с попыткой обойти маршруты, и возможные их места поражения, — сказала она.

Гуменюк предположила, что таким образом россияне пытаются “компенсировать сейчас некоторый дефицит ракет, который ощущается”. Она также добавила, что РФ экономно использует ракеты.

Представительница ОК Юг отметила, что угроза с Черного моря остается. На боевом дежурстве находится вражеский фрегат Адмирал Эссен, снаряженный четырьмя ракетами.

Ночью 28 августа войска РФ нанесли удар ракетами морского и воздушного базирования. Силы ПВО уничтожили 4 из 6 вражеских ракет.

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