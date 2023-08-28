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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Блукання ракет та спроба обійти маршрути. Гуменюк розповіла про тактику РФ під час нічного удару

Блукання ракет та спроба обійти маршрути. Гуменюк розповіла про тактику РФ під час нічного удару
Фото: Міноборони

Під час нічної ракетної атаки РФ застосувала тактику, схожу з минулим ударом, коли повітряні цілі часто маневрували. Окрім того, окупанти запускали хибні цілі.

Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

– Цього разу також тактика була використана приблизно така ж: із блуканням ракет, зі спробою обійти маршрути і можливі їхні місця ураження, – сказала вона.

Гуменюк припустила, що у такий спосіб росіяни намагаються “компенсувати зараз деякий дефіцит ракет, що відчувається”. Вона також додала, що РФ наразі економно використовує ракети.

Представниця ОК Південь наголосила, що загроза з Чорного моря залишається. На бойовому чергуванні перебуває ворожий фрегат Адмірал Ессен, споряджений чотирма ракетами.

Уночі 28 серпня війська РФ завдали удару ракетами морського та повітряного базування. Сили ППО знищили 4 з 6 ворожих ракет.

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