Блукання ракет та спроба обійти маршрути. Гуменюк розповіла про тактику РФ під час нічного удару

Під час нічної ракетної атаки РФ застосувала тактику, схожу з минулим ударом, коли повітряні цілі часто маневрували. Окрім того, окупанти запускали хибні цілі.

Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

– Цього разу також тактика була використана приблизно така ж: із блуканням ракет, зі спробою обійти маршрути і можливі їхні місця ураження, – сказала вона.

Гуменюк припустила, що у такий спосіб росіяни намагаються “компенсувати зараз деякий дефіцит ракет, що відчувається”. Вона також додала, що РФ наразі економно використовує ракети.

Представниця ОК Південь наголосила, що загроза з Чорного моря залишається. На бойовому чергуванні перебуває ворожий фрегат Адмірал Ессен, споряджений чотирма ракетами.

Уночі 28 серпня війська РФ завдали удару ракетами морського та повітряного базування. Сили ППО знищили 4 з 6 ворожих ракет.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.