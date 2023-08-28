Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Трагедія на Рівненщині: мати втопила в кар’єрі двох своїх синів – 6 і 7 років
У Києві дві сестри влаштували танці на могилі батька-військового: поліція їх затримала
Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді
Де дивитися бій Усик — Дюбуа
Терміново
Поранених повезли в Сімферополь: у Криму завдано удар по 126 гвардійській бригаді РФ
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Бахмутському напрямку за минулий тиждень ЗСУ звільнили 1 кв. км територій – Маляр

воїни ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку за минулий тиждень Сили оборони України звільнили 1 кв. км територій.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center. 

– На південному фланзі Бахмута у нас йде просування і минулого тижня там звільнено ще один квадратний кілометр, – сказала вона. 

Маляр зазначила, що загалом на Бахмутському напрямку ЗСУ вже звільнили 44 кв. км території від російських окупантів.

Нагадаємо, у понеділок, 28 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення села Роботине Запорізької області та повідомила, що українські воїни просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого “попри шалений опір ворога”.

Читайте також
Карта бойових дій на 28.08.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті

Бахмут, Ганна Маляр, ЗСУ, контрнаступ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Укрпошта анонсувала марку до Дня пам’яті полеглих захисників: де передзамовити
На Бахмутському напрямку за минулий тиждень ЗСУ звільнили 1 кв. км територій – Маляр
Операція Top Gun. Вночі ЗСУ атакували базу берегової охорони в Криму
На Бахмутському напрямку за минулий тиждень ЗСУ звільнили 1 кв. км територій – Маляр
Сили оборони звільнили Роботине, рухаються далі – Міноборони
ЗСУ на фронті
Траншеї, бліндажі та мінні поля. В ISW розповіли подробиці про підготовлені оборонні позиції РФ
ЗСУ військові
ЗСУ за добу спалили 22 ворожі артсистеми та дві РСЗВ – Генштаб
Знищена техніка Росії
Ігри
Відео
Яка кількість F-16 змінить хід війни: розповідає найсмертоносніший американський пілот Ден Гемптон

Військовий наголошує: навіть 42 літаки, які пообіцяли Нідерланди - це в 42 рази краще, ніж нічого. І отримавши F-16, Україна поступово почне воювати з агресором у повітрі на рівних.

Наталя Луценко
10 місяців боротьби: чи вдасться мешканцям будинку на Жилянській відстояти його
На Бахмутському напрямку за минулий тиждень ЗСУ звільнили 1 кв. км територій – Маляр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (25.08.2023)
На Бахмутському напрямку за минулий тиждень ЗСУ звільнили 1 кв. км територій – Маляр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (25.08.2023)
На Бахмутському напрямку за минулий тиждень ЗСУ звільнили 1 кв. км територій – Маляр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (25.08.2023)
На Бахмутському напрямку за минулий тиждень ЗСУ звільнили 1 кв. км територій – Маляр
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь