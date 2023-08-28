На Бахмутському напрямку за минулий тиждень ЗСУ звільнили 1 кв. км територій – Маляр

На Бахмутському напрямку за минулий тиждень Сили оборони України звільнили 1 кв. км територій.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

– На південному фланзі Бахмута у нас йде просування і минулого тижня там звільнено ще один квадратний кілометр, – сказала вона.

Маляр зазначила, що загалом на Бахмутському напрямку ЗСУ вже звільнили 44 кв. км території від російських окупантів.

Нагадаємо, у понеділок, 28 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення села Роботине Запорізької області та повідомила, що українські воїни просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого “попри шалений опір ворога”.

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