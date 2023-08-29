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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Украина максимально увеличивает оборонное производство – Зеленский

Украина максимально увеличивает оборонное производство – Зеленский
Фото: Офис президента

Украина максимально увеличивает объемы производства снарядов, пушек, дронов, ракет и бронетехники.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в традиционном обращении.

— Провел сегодня отдельное совещание по нашему, украинскому производству оружия. Минстратегпром, Укроборонпром, руководители отечественных производств. Пушки, которые сделаны в Украине. Снаряды, которые сделаны в Украине. Дроны, ракеты, бронетехника. Максимально увеличиваем объемы производства. Украина это может. Финансирование есть. Наша “оборонка” будет давать больший результат, — заявил он.

Также глава государства отметил, что к применению новых боевых самолетов политически все сделано, договоренности есть, осталось только качественно и быстро подготовить инфраструктуру.

— На следующую Ставку — две задачи. Первое: отчет по подготовке к зиме. Различные аспекты, в частности безопасности. Второе: программа подготовки к применению новых боевых самолетов. Политически уже все сделано. Договоренности есть. Ключевое теперь — это качественно и быстро подготовить инфраструктуру. И это уже военная задача.

Кроме того, Зеленский отметил, что заслушал доклад правоохранителей по проверке работы ВВК по всей стране.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Літаки
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