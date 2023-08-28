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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении, закрепляются на позициях – Генштаб

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные продолжают наступление на Мелитопольском направлении, а также сдерживают атаки оккупантов в районе Марьинки.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Всего за сутки произошло 26 боевых столкновений.

– Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы, – отмечается в сводке.

Карта боїв на Півдні України

Карта: Deep State

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать наступление агрессора в районе Марьинки (Донецкая область). Войска РФ нанесли авиационный удар в районе Красногоровки и Константиновки. Ряд населенных пунктов оказались под огнем российской артиллерии.

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Нью-Йорка (Донецкая область), от артиллерийских обстрелов РФ пострадали более 15 населенных пунктов.

А на Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Еще ряд населенных пунктов войска РФ обстреляли из артиллерии и минометов.

На Купянском, Лиманском Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях враг нанес авиационные и артиллерийские удары по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка не претерпела существенных изменений.

Утром 28 августа в Минобороны Украины подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Украинские войска продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретуватого, “несмотря на яростное сопротивление врага”.

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Deepstatemap

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Запорожская область, ВСУ, контрнаступ, Мар'їнка, Мелітополь, Російська агресія
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

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