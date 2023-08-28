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Юлія Соколова, редакторка стрічки

ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, закріплюються на позиціях – Генштаб

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, а також стримують атаки окупантів у районі Мар’їнки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Загалом протягом доби відбулося 26 бойових зіткнень.

– Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, – зазначається в зведенні.

Карта боїв на Півдні України

Мапа: Deep State

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати наступ агресора в районі Мар’їнки (Донецька область). Війська РФ завдали авіаційного удару в районі Красногорівки та Костянтинівки. Низка населених пунктів опинилися під вогнем російської артилерії.

На Бахмутському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Нью-Йорка (Донецька область), від артилерійських обстрілів РФ постраждали понад 15 населених пунктів.

А на Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Ще низку населених пунктів війська РФ обстріляли з артилерії та мінометів.

На Куп’янському, Лиманському Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог завдав авіаційних та артилерійських ударів по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка не зазнала суттєвих змін.

Зранку 28 серпня в Міноборони України підтвердили звільнення села Роботине Запорізької області. Українські війська просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого, “попри шалений опір ворога”.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Запорізька область, ЗСУ, контрнаступ, Мар'їнка, Мелітополь, Російська агресія
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