Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
Как узнать, готов ли паспорт гражданина Украины онлайн — инструкция
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде
Усик – Дюбуа: букмекеры назвали фаворита боя
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Силы обороны имеют успех в районе Вербового Запорожской области — Генштаб

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

— В направлении Новоданиловка — Вербовое (Запорожская область, — РЕД.) имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы, — говорится в сообщении.

Силы обороны имеют успех в районе Вербового Запорожской области — Генштаб

DEEPSTATE

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области. Войска РФ несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляют перемещение подразделений и войск, активно применяют резервы.

Также Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещеевки Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои.

В течение суток украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники и ликвидировали 530 российских оккупантов.

Читайте также
На украинско-белорусской границе возможны провокации и диверсии — ВСУ
ЗСУ на навчаннях у Німеччині

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Запорожская область, ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В День памяти защитников Украины Залужный обратился к украинцам
Силы обороны имеют успех в районе Вербового Запорожской области — Генштаб
Фотовыставка с историями детей войны: savED и Gulliver собирают 1,5 млн грн на школу на Николаевщине
Силы обороны имеют успех в районе Вербового Запорожской области — Генштаб
Чтобы освободить гражданских из плена, Украине нужно участие третьей страны — Кулеба
Дмитро Кулеба
В Покровском районе Донецкой области прогремели взрывы
Силы обороны имеют успех в районе Вербового Запорожской области — Генштаб
Не успел сбежать в Приднестровье: СБУ задержала бывшего боевика “ДНР”
СБУ затримала колишнього бойовика ДНР
Игры
Видео
Какое количество F-16 изменит ход войны: рассказывает самый смертоносный американский пилот Дэн Хэмптон

Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (29.08.2023)
Силы обороны имеют успех в районе Вербового Запорожской области — Генштаб
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (28.08.2023)
Силы обороны имеют успех в районе Вербового Запорожской области — Генштаб
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (28.08.2023)
Силы обороны имеют успех в районе Вербового Запорожской области — Генштаб
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (28.08.2023)
Силы обороны имеют успех в районе Вербового Запорожской области — Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь