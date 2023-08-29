Силы обороны имеют успех в районе Вербового Запорожской области — Генштаб

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

— В направлении Новоданиловка — Вербовое (Запорожская область, — РЕД.) имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы, — говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области. Войска РФ несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляют перемещение подразделений и войск, активно применяют резервы.

Также Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещеевки Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои.

В течение суток украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники и ликвидировали 530 российских оккупантов.

Источник : Генштаб ВСУ

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