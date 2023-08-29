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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Сили оборони мають успіх в районі Вербового Запорізької області – Генштаб

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

– В напрямку Новоданилівка – Вербове (Запорізька область, – РЕД.) мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, – йдеться у повідомленні.

Сили оборони мають успіх в районі Вербового Запорізької області – Генштаб

DEEPSTATE

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Війська РФ зазнають значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці, здійснюють переміщення підрозділів та військ, активно застосовують резерви.

Також Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Тривають важкі бої.

Упродовж доби українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки та ліквідували 530 російських окупантів.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Запорізька область, ЗСУ
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