Силы обороны продвигаются возле Бахмута, враг оказался в ловушке – Маляр

Украинские военные имеют успехи на Бахмутском направлении. Они продвигаются возле Бахмута, где оккупанты фактически оказались в ловушке.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона Єдині новини.

По ее словам, ситуация “развивается достаточно динамично” на всех направлениях фронта.

– Если говорить о Востоке, там мы неплохо продвигаемся на Бахмутском направлении… Это то, что больше всего врага донимает, и поэтому он пытается переключить наши усилия на другие направления, — отметила Маляр.

Она добавила, что украинские военные продвигаются по южному флангу возле Бахмута, уже вышли на многие господствующие высоты.

– Враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу передвигаться тоже не могут, – подчеркнула замминистра.

Она рассказала, что продолжаются бои в направлении Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки. Там ВСУ “понемногу продвигаются”, есть успехи.

В то же время, российские войска сосредотачивают усилия на Купянском и Лиманском направлениях.

– Там враг пытается отвлекать наши силы и подразделения. Они для себя приняли решение, что будут всеми силами пытаться двигаться вперед именно по тем направлениям, – рассказала Маляр.

Замминистра напомнила, что несколько недель тому назад там произошла существенная активизация оккупантов, однако украинские воины “очень мощно их остановили и уничтожили”.

Сейчас войска РФ на Купянском и Лиманском направлениях восстанавливаются, осуществляют перегруппировку и не отказываются от своих планов наступать.

Наступление врага продолжается и в районе Авдеевки и Марьинки, это “один из эпицентров на Востоке”. Как объяснила Анна Маляр, “там не просто бои, а очень ожесточенная борьба”. Враг не может взять Марьинку под контроль уже почти год благодаря мощной обороне украинских бойцов.

Авдеевку оккупанты хотят окружить, поскольку “боятся туда заходить и завязнуть в таких же боях, как в Бахмуте”.

Основное направление наступления Вооруженных сил Украины – это Юг, там враг находится в обороне. Маляр в очередной раз подчеркнула, что вопрос не в количестве пройденных ВСУ километров, а в том, что, несмотря на преимущество оккупантов в количестве личного состава и оружия, “мы творим чудо и продвигаемся”.

В недавно освобожденном селе Работино (Запорожская область) “продолжаются определенные операции”, украинские бойцы закрепляются, чтобы не позволить врагу вернуться.

Утром 29 августа в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины имели успех в направлении Новоданиловка – Вербовое (Запорожская область) и закрепляются на достигнутых рубежах.

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