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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Сили оборони просуваються біля Бахмута, ворог опинився у пастці – Маляр

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові мають успіхи на Бахмутському напрямку. Вони просуваються біля Бахмута, де окупанти фактично опинилися в пастці.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону Єдині новини.

За її словами, ситуація “розвивається доволі динамічно” на всіх напрямках фронту.

– Якщо говорити про Схід, там ми непогано просуваємося на Бахмутському напрямку… Це те, що найбільше ворогу дошкуляє, тому він намагається переключити наші зусилля на інших напрямках, – зазначила Маляр.

Вона додала, що українські військові рухаються по південному флангу біля Бахмута, вже вийшли на багато панівних висот.

– Ворог там у пастці, тому що вони з Бахмута вийти не можуть і повноцінно самим містом пересуватися теж не можуть, – наголосила заступниця міністра.

Вона розповіла, що тривають бої в напрямку Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Там ЗСУ “потрошку просуваються”, є успіхи.

Карта боїв на Сході України

Мапа: Deep State

Водночас російські війська зосереджують зусилля на Куп’янському та Лиманському напрямках.

– Саме там ворог намагається відволікати наші сили і підрозділи. Вони для себе вирішили, що будуть всіма силами намагатися рухатися вперед саме на тих напрямках, – розповіла Маляр.

Заступниця міністра нагадала, що кілька тижнів тому там відбулася суттєва активізація окупантів, однак українські воїни “дуже потужно їх зупинили та знищили”.

Наразі війська РФ на Куп’янському та Лиманському напрямках відновлюються, здійснюють перегрупування і не відмовляються від своїх планів наступати.

Наступ ворога триває і в районі Авдіївки та Мар’їнки, це “один із епіцентрів на Сході”. Як пояснила Ганна Маляр, “там не просто бої, а дуже запекла боротьба”. Ворог не може взяти Мар’їнку під контроль уже майже рік завдяки потужній обороні українських бійців.

Авдіївку окупанти хочуть оточити, оскільки “бояться туди заходити і зав’язнути в таких самих боях, як у Бахмуті”.

Основний напрямок наступу Збройних сил України – це Південь, там ворог перебуває в обороні. Маляр укотре наголосила, що питання не в кількості пройдених ЗСУ кілометрів, а в тому, що, попри перевагу окупантів у кількості особового складу та зброї, “ми робимо диво і просуваємося”.

У нещодавньо звільненому селі Роботине (Запорізька область) “тривають певні операції”, українські бійці закріплюються, щоб не дозволити ворогу повернутися.

Зранку 29 серпня в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України мали успіх в напрямку Новоданилівка – Вербове (Запорізька область) і закріплюються на досягнутих рубежах.

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Сили оборони просуваються біля Бахмута, ворог опинився у пастці – Маляр

Бахмут, Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, контрнаступ, Міноборони України
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