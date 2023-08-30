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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зможуть долетіти до Москви. Україна вдосконалює ракети власного виробництва Нептун

Нептун
Фото: Міноборони

Україна вдосконалює ракети власного виробництва Нептун, щоб вони могли долетіти до Москви та інших віддалених регіонів Росії.

Як повідомляє The Drive, посилаючись на представника Міноборони України, атаку на російську систему ППО С-400 в районі села Оленівка на мисі Тарханкут 23 серпня “на 100% було здійснено модифікованим Нептуном”.

Зазначимо, що секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявляв, що ворожу ППО у Криму знищила нова українська ракета, втім, яка саме, він не уточнював. 

Міноборони ще у квітні 2023 року повідомляли, що Україна працює над переобладнанням P-360 Нептун у зброю наземного ураження, але для цього їй була потрібна нова система наведення, якої на той час ще не було. Зокрема, для завершення роботи були потрібні певні види мікросхем, але система була близька до завершення.

Вже 28 серпня стало відомо, що Україна розробила систему наведення GPS, яка скеровує ракету до заздалегідь визначеного місця.

– Інфрачервона головка самонаведення ракети шукає ціль і фіксує її, використовуючи попередньо завантажене зображення, а потім її атакує. Якщо ракета не може уразити ціль, вона припиняє атаку, – йдеться у повідомленні. 

Така модифікація стала б великим стрибком у можливостях, оскільки ракети неможливо було б заглушити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, зазначають у The War Zone.

Також, зі слів представника Міноборони, переобладнаний Нептун, який запускається з тієї самої пускової установки, що й протикорабельний варіант, має дальність близько 400 км та корисне навантаження близько 350 кг.

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Єдиним недоліком є те, що запуску дозвукової ракети можуть завадити сучасні російські системи ППО, а також поки що кількість таких ракет невелика.

Представник Міноборони України зазначив, що таких модернізованих ракет виготовлено всього декілька десятків. 

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Війна в Україні, Ракета, Російська агресія, Україна
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