Это может произойти и в 2023 году: Зеленский о факторах окончания войны в Украине

Война России против Украины может закончиться и в 2023 году, однако при определенных условиях.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью португальскому телеканалу RTP.

Глава государства считает, что завершение войны в 2023 году зависит от успехов ВСУ на фронте.

— Война может завершиться и в этом году. Все зависит от нескольких компонентов. Если у нас будет продвижение на поле боя, мы будем давить на них и полностью сломаем их моральный дух, то мы можем и не представлять до конца, что произойдет. Пример Херсона показал, как они выводили 40 тысяч человек. Они бежали быстро, стремительно, бросали технику, — говорит президент.

Он отметил, что после таких событий мир должен быть на стороне Украины и поддержать “формулу мира”. В частности Зеленский пояснил, что есть ряд факторов, которые будут влиять на ситуацию на фронте, из-за чего война может закончиться и в 2024 году.

— Это может быть и в следующем году: замедление процессов на фронте, блэкауты в Украине. Каждые такие вещи убивают возможности политического урегулирования войны. Потому что снова приближается зима, Россия может поступать так, и такие шаги могут изменить положение полностью. Тогда Россия постоянно будет в процессе получения различных ответов от Украины, — заявил президент.

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