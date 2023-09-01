Це може статися і у 2023 році: Зеленський про фактори закінчення війни в Україні
Війна Росії проти України може закінчитись і 2023 року, проте за певних умов.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у інтерв’ю португальському телеканалу RTP.
Голова держави вважає, що завершення війни у 2023 році залежить від успіхів ЗСУ на фронті.
– Війна може завершитись і цього року. Все залежить від кількох компонентів. Якщо в нас буде просування на полі бою, ми тиснутимемо на них і повністю зламаємо їхній моральний дух, то ми можемо і не уявляти до кінця, що станеться. Приклад Херсона показав, як вони виводили 40 тисяч людей. Вони бігли швидко, стрімко, кидали техніку, – говорить президент.
Він зазначив, що після таких подій світ повинен бути на боці України та підтримати “формулу миру”. Зокрема Зеленський пояснив, що є низка чинників, які впливатимуть на ситуацію на фронті, через що війна може закінчитись і 2024 року.
– Це може бути і наступного року: уповільнення процесів на фронті, блекаути в Україні. Кожні такі речі вбивають можливості політичного врегулювання війни. Тому що знову наближається зима, Росія може чинити так, і такі кроки можуть змінити положення повністю. Тоді Росія постійно буде у процесі отримання різних відповідей від України, – заявив президент.
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