Це може статися і у 2023 році: Зеленський про фактори закінчення війни в Україні

Війна Росії проти України може закінчитись і 2023 року, проте за певних умов.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у інтерв’ю португальському телеканалу RTP.

Голова держави вважає, що завершення війни у 2023 році залежить від успіхів ЗСУ на фронті.

– Війна може завершитись і цього року. Все залежить від кількох компонентів. Якщо в нас буде просування на полі бою, ми тиснутимемо на них і повністю зламаємо їхній моральний дух, то ми можемо і не уявляти до кінця, що станеться. Приклад Херсона показав, як вони виводили 40 тисяч людей. Вони бігли швидко, стрімко, кидали техніку, – говорить президент.

Він зазначив, що після таких подій світ повинен бути на боці України та підтримати “формулу миру”. Зокрема Зеленський пояснив, що є низка чинників, які впливатимуть на ситуацію на фронті, через що війна може закінчитись і 2024 року.

– Це може бути і наступного року: уповільнення процесів на фронті, блекаути в Україні. Кожні такі речі вбивають можливості політичного врегулювання війни. Тому що знову наближається зима, Росія може чинити так, і такі кроки можуть змінити положення повністю. Тоді Росія постійно буде у процесі отримання різних відповідей від України, – заявив президент.

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