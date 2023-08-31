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Валентина Чорна, редактор ленты

Глава Энергоатома прогнозирует отсутствие дефицита мощности в энергосистеме в сентябре

Глава Энергоатома прогнозирует отсутствие дефицита мощности в энергосистеме в сентябре
Фото: Depositphotos

В сентябре энергосистема Украины, скорее всего, не будет испытывать дефицита мощности благодаря включению в работу шестого из девяти доступных энергоблоков АЭС мощностью 1 000 МВт.

Об этом заявил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

— Думаю, сентябрь будет бездефицитным. 1 000 МВт, которые мы сейчас добавили, это большая мощность. Вспомните прошлый февраль: отключения прекратились, когда мы подключили блок-тысячник,- сказал он журналистам в четверг.

В то же время Котин отметил, что через 10 дней планируется подключение седьмого блока, мощность которого составляет также 1 000 МВт, а в течение ориентировочно месяца — двух оставшихся.

— Начали пусковые операции на седьмом блоке. После его включения общая мощность будет 6,4 ГВт. Затем с двумя оставшимися блоками выйдем на 7,4-7,6 ГВт. И так будем работать до лета, — описал перспективы глава Энергоатома.

Что известно о подготовке к новому отопительному сезону и возможно ли повторение террора со стороны РФ — читайте в материале Фактов ICTV.

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АЕС, Отключение электроэнергии, відключення світла, Война в Украине, Энергоатом
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