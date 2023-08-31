Глава Енергоатому прогнозує відсутність дефіциту потужності в енергосистемі у вересні
У вересні енергосистема України, найімовірніше, не відчуватиме дефіциту потужності завдяки включенню у роботу шостого з дев’яти доступних енергоблоків АЕС потужністю 1 000 МВт.
Про це заявив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.
– Думаю, вересень буде бездефіцитним. 1 000 МВт, які ми зараз додали, це велика потужність. Згадайте минулий лютий: відключення припинилися, коли ми підключили блок-тисячник,- сказав він журналістам у четвер.
Водночас він зазначив, що за 10 днів планується підключення сьомого блоку, потужність якого становить також 1 000 МВт, а протягом орієнтовно місяця – двох, що залишилися.
– Розпочали пускові операції на сьомому блоці. Після його ввімкнення загальна потужність буде 6,4 ГВт. Потім із двома блоками, що залишилися, вийдемо на 7,4-7,6 ГВт. І так працюватимемо до літа,- описав перспективи глава Енергоатому.
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