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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Компания-производитель M777 и CV90 уже начала работать в Украине — Зеленский

Компания-производитель M777 и CV90 уже начала работать в Украине — Зеленский
Фото: Офис президента

Компания BAE Systems, которая производит образцы западного оружия для Украины, уже начала свое производство на украинских территориях.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 554-го дня войны.

Он начал с того, что сегодня был насыщенный день.

— Селектор с военными и чиновниками. Фронт. Наши наступательные действия. Результаты нашего оружия — нового украинского оружия — 700 километров. Задача — больше, — сообщил он.

По словам украинского лидера, он встречался с представителями компании BAE Systems.

— Мир очень хорошо знает эту компанию. А наши воины уже очень хорошо знают оружие, которое производит эта компания. В частности, артиллерию — L119 и M777, бронетехнику — CV90, очень мощную. Компания начинает работать в Украине. Наша цель — чтобы все самое полезное оружие для обороны можно было производить в Украине. И это будет. Уже по определенным позициям производство есть, а будет по всем необходимым, — сообщил Владимир Зеленский.

Глава государства также озвучил важную новость для передовой.

— Договорено о поставке в Украину бронированных медеваков, большой партии. То, о чем мне говорили воины, когда мы посещали боевые бригады. Министерство обороны сегодня отчиталось, — сообщил он.

Также президент рассказал о том, что на селекторных совещаниях были отчеты разведки — ГУР и внешней разведки — о планах оккупантов.

— Безнадежные у них планы, — сообщил он.

Владимир Зеленский имел совещание и по международным мероприятиям на следующей неделе, которые он назвал “весомыми переговорами” для Украины.

— Еще одно совещание — относительно завтрашнего дня. Уже будет 1 сентября, начало нового учебного года. Вице-премьер-министр Федоров и министр Лисовой вместе со своими командами готовят очень позитивную новацию для наших школьников, для родителей, для учителей. То, что действительно будет помогать. Завтра представим первые детали, — сказал он.

Отдельно президент поздравил Киевскую политехнику, которой исполнилось 125 лет.

Особенно Зеленский поблагодарил студентов, преподавателей и педагогов, которые не просто получают или помогают получить образование, а делают образовательный процесс таким практичным, “который нужен именно сейчас, когда светлый ум наших людей помогает, в частности, украинской оборонке”.

В конце обращения глава государства отметил 47 отдельную механизированную бригаду и воинов 44 артиллерийской бригады.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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