Компания-производитель M777 и CV90 уже начала работать в Украине — Зеленский
Компания BAE Systems, которая производит образцы западного оружия для Украины, уже начала свое производство на украинских территориях.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 554-го дня войны.
Он начал с того, что сегодня был насыщенный день.
— Селектор с военными и чиновниками. Фронт. Наши наступательные действия. Результаты нашего оружия — нового украинского оружия — 700 километров. Задача — больше, — сообщил он.
По словам украинского лидера, он встречался с представителями компании BAE Systems.
— Мир очень хорошо знает эту компанию. А наши воины уже очень хорошо знают оружие, которое производит эта компания. В частности, артиллерию — L119 и M777, бронетехнику — CV90, очень мощную. Компания начинает работать в Украине. Наша цель — чтобы все самое полезное оружие для обороны можно было производить в Украине. И это будет. Уже по определенным позициям производство есть, а будет по всем необходимым, — сообщил Владимир Зеленский.
Глава государства также озвучил важную новость для передовой.
— Договорено о поставке в Украину бронированных медеваков, большой партии. То, о чем мне говорили воины, когда мы посещали боевые бригады. Министерство обороны сегодня отчиталось, — сообщил он.
Также президент рассказал о том, что на селекторных совещаниях были отчеты разведки — ГУР и внешней разведки — о планах оккупантов.
— Безнадежные у них планы, — сообщил он.
Владимир Зеленский имел совещание и по международным мероприятиям на следующей неделе, которые он назвал “весомыми переговорами” для Украины.
— Еще одно совещание — относительно завтрашнего дня. Уже будет 1 сентября, начало нового учебного года. Вице-премьер-министр Федоров и министр Лисовой вместе со своими командами готовят очень позитивную новацию для наших школьников, для родителей, для учителей. То, что действительно будет помогать. Завтра представим первые детали, — сказал он.
Отдельно президент поздравил Киевскую политехнику, которой исполнилось 125 лет.
Особенно Зеленский поблагодарил студентов, преподавателей и педагогов, которые не просто получают или помогают получить образование, а делают образовательный процесс таким практичным, “который нужен именно сейчас, когда светлый ум наших людей помогает, в частности, украинской оборонке”.
В конце обращения глава государства отметил 47 отдельную механизированную бригаду и воинов 44 артиллерийской бригады.
Загрузка
Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.Мария Малевская