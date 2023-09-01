Компанія-виробник M777 та CV90 вже почала працювати в Україні – Зеленський

Компанія BAE Systems, яка виготовляє зразки західної зброї для України, вже розпочала своє виробництво на українських територіях.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 554-го дня війни.

Він почав з того, що сьогодні був насичений день.

– Селектор із військовими та урядовцями. Фронт. Наші наступальні дії. Результати нашої зброї – нової української зброї – 700 кілометрів. Завдання – більше, – повідомив він.

За словами українського лідера, він мав зустріч із представниками компанії BAE Systems.

– Світ дуже добре знає цю компанію. А наші воїни вже дуже добре знають зброю, яку виробляє ця компанія. Зокрема, артилерію – L119 та M777, бронетехніку – CV90, дуже потужну. Компанія починає працювати в Україні. Наша мета – щоб усю найкориснішу зброю для оборони можна було виробляти в Україні. І це буде. Вже за певними позиціями виробництво є, а буде за всіма необхідними, – повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави також озвучив важливу новину для передової.

– Домовлено про поставку в Україну броньованих медеваків, великої партії. Те, про що мені говорили воїни, коли ми відвідували бойові бригади. Міністерство оборони сьогодні відзвітувало, – повідомив він.

Також президент розповів про те, що на селекторних нарадах були звіти розвідки – ГУР та зовнішньої розвідки – щодо планів окупантів.

– Безнадійні в них плани, – повідомив він.

Володимир Зеленський мав нараду і щодо міжнародних заходів наступного тижня, які він назвав “вагомими перемовинами” для України.

– Іще одна нарада – щодо завтрашнього дня. Вже буде 1 вересня, початок нового навчального року. Віцепремʼєр-міністр Федоров і міністр Лісовий разом зі своїми командами готують дуже позитивну новацію для наших школярів, для батьків, для вчителів. Те, що справді допомагатиме. Завтра представимо перші деталі, – сказав він.

Окремо президент привітав Київську політехніку, якій виповнилось 125 років.

Особливо Зеленський подякував студентам, викладачам та освітянам, які не просто здобувають чи допомагають здобути освіту, а роблять освітній процес таким практичним, “який потрібен саме зараз, коли світлий розум наших людей допомагає, зокрема, українській оборонці”.

Наприкінці звернення глава держави відзначив 47 окрему механізовану бригаду та воїнів 44 артилерійської бригади.

Джерело : Офіс президента

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