В Мариуполе партизаны сожгли минимум четыре машины оккупантов
Украинские партизаны во временно оккупированном Мариуполе уничтожили по меньшей мере четыре транспортных средства российских оккупантов в месте их базирования.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и показал последствия контролируемого поджога вражеской техники на фото и видео.
По его словам, речь идет о Газели, двух Нивах и “буханке”, то есть микроавтобусе УАЗ.
Также в Мариуполе чуть ли не ежедневно что-то взрывается и горит в местах базирования живой силы и техники врага.
Например, утром 26 августа прогремел взрыв в Приморском районе — между железнодорожным вокзалом и Азовсталью.
Сработала вражеская ПВО. После начались активные перемещения в небе вертолетов и авиации врага.
Фото: Петро Андрющенко
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев