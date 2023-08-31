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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

В Мариуполе партизаны сожгли минимум четыре машины оккупантов

У Маріуполі партизани спалили чотири автівки окупантів

Украинские партизаны во временно оккупированном Мариуполе уничтожили по меньшей мере четыре транспортных средства российских оккупантов в месте их базирования.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и показал последствия контролируемого поджога вражеской техники на фото и видео.

По его словам, речь идет о Газели, двух Нивах и “буханке”, то есть микроавтобусе УАЗ.

Также в Мариуполе чуть ли не ежедневно что-то взрывается и горит в местах базирования живой силы и техники врага.

Например, утром 26 августа прогремел взрыв в Приморском районе — между железнодорожным вокзалом и Азовсталью.

Сработала вражеская ПВО. После начались активные перемещения в небе вертолетов и авиации врага.

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Маріуполь порт

Фото: Петро Андрющенко

Война в Украине, Военная техника, Донецкая область, Мариуполь, Новини Маріуполя, Партизан, Пожар, Російська агресія
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Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.

Андрей Почтев
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