В Мариуполе партизаны сожгли минимум четыре машины оккупантов

Украинские партизаны во временно оккупированном Мариуполе уничтожили по меньшей мере четыре транспортных средства российских оккупантов в месте их базирования.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и показал последствия контролируемого поджога вражеской техники на фото и видео.

По его словам, речь идет о Газели, двух Нивах и “буханке”, то есть микроавтобусе УАЗ.

Также в Мариуполе чуть ли не ежедневно что-то взрывается и горит в местах базирования живой силы и техники врага.

Например, утром 26 августа прогремел взрыв в Приморском районе — между железнодорожным вокзалом и Азовсталью.

Сработала вражеская ПВО. После начались активные перемещения в небе вертолетов и авиации врага.

Фото: Петро Андрющенко

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