У Маріуполі партизани спалили щонайменше чотири автівки окупантів
Українські партизани у тимчасово окупованому Маріуполі знищили щонайменше чотири транспортні засоби російських окупантів у місці їхнього базування.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко і показав наслідки контрольованого підпалу ворожої техніки на фото та відео.
За його словами, йдеться про Газель, дві Ниви та “буханку”, тобто мікроавтобус УАЗ.
Також у Маріуполі ледь не щодня щось вибухає та горить в місцях базування живої сили й техніки ворога.
Наприклад, вранці 26 серпня пролунав вибух у Приморському районі – між залізничним вокзалом та Азовсталлю.
Спрацювала ворожа ППО. Згодом почались активні переміщення в небі гелікоптерів та авіації ворога.
Фото: Петро Андрющенко
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв