У Маріуполі партизани спалили щонайменше чотири автівки окупантів

Українські партизани у тимчасово окупованому Маріуполі знищили щонайменше чотири транспортні засоби російських окупантів у місці їхнього базування.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко і показав наслідки контрольованого підпалу ворожої техніки на фото та відео.

За його словами, йдеться про Газель, дві Ниви та “буханку”, тобто мікроавтобус УАЗ.

Також у Маріуполі ледь не щодня щось вибухає та горить в місцях базування живої сили й техніки ворога.

Наприклад, вранці 26 серпня пролунав вибух у Приморському районі – між залізничним вокзалом та Азовсталлю.

Спрацювала ворожа ППО. Згодом почались активні переміщення в небі гелікоптерів та авіації ворога.

Фото: Петро Андрющенко

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