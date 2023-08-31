Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Маріуполі партизани спалили щонайменше чотири автівки окупантів

У Маріуполі партизани спалили чотири автівки окупантів

Українські партизани у тимчасово окупованому Маріуполі знищили щонайменше чотири транспортні засоби російських окупантів у місці їхнього базування.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко і показав наслідки контрольованого підпалу ворожої техніки на фото та відео.

За його словами, йдеться про Газель, дві Ниви та “буханку”, тобто мікроавтобус УАЗ.

Також у Маріуполі ледь не щодня щось вибухає та горить в місцях базування живої сили й техніки ворога.

Наприклад, вранці 26 серпня пролунав вибух у Приморському районі – між залізничним вокзалом та Азовсталлю.

Спрацювала ворожа ППО. Згодом почались активні переміщення в небі гелікоптерів та авіації ворога.

Читайте також
Поблизу Маріуполя спрацювала ППО окупантів: що відомо
Маріуполь порт

Фото: Петро Андрющенко

Війна в Україні, Військова техніка, Донецька область, Маріуполь, Новини Маріуполя, Партизан, Пожежа, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Рустем Умєров – що відомо про очільника Фонду державного майна
У Маріуполі партизани спалили щонайменше чотири автівки окупантів
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 31.08.2023
Deepstatemap
Брянську область РФ атакують дрони: БпЛА впав на готель управління справами уряду
Безпілотник у Брянську 31 серпня 2023
В ЗСУ підтвердили, що на Донеччині під час виконання бойового завдання розбилися два Мі-8
українські Мі-8
Відкриє офіс в Україні: Зеленський зустрівся з директором компанії-виробника Challenger і M777
Зеленський і керівництво BAE Systems
Ігри
Відео
Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну

Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.

Андрій Почтєв
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.08.2023)
У Маріуполі партизани спалили щонайменше чотири автівки окупантів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.08.2023)
У Маріуполі партизани спалили щонайменше чотири автівки окупантів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (30.08.2023)
У Маріуполі партизани спалили щонайменше чотири автівки окупантів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (30.08.2023)
У Маріуполі партизани спалили щонайменше чотири автівки окупантів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь