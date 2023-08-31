Запас сухих пайков практически закончился: Маляр рассказала о проблеме продовольствия в армии РФ

Россия столкнулась с проблемой логистики и ввела ограничения на поставку продовольственных товаров своим военным на оккупированных территориях Украины.

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, оккупанты, которые находятся на Сватовском направлении, получили распоряжение, что с сентября 2023 года будет прекращено продовольственное обеспечение личного состава подразделений, дислоцированных на территории этого района.

— Показательно, что применение ограничений в продовольственном обеспечении для наказания личного состава стало одной из характерных особенностей проведения так называемой специальной военной операции ВС РФ в Украине, — отметила Маляр.

Также известно, что в августе этого года неподалеку от Покровска Запорожской области более 50 российских военных удерживали в “зиндане” (выкопанной глубокой яме) за отказ участвовать в боевых действиях. Оккупантов кормили один раз в сутки небольшими порциями пищи.

Маляр отметила, что Россия использует подобные способы для наказания местных жителей на оккупированных территориях. Их наказывают за нарушение комендантского режима или под любым другим надуманным предлогом.

Кроме этого, зафиксировано, что в Донецк массово прибывают мобилизованные на территории России лица.

Большинство из них — это трудовые мигранты из бывших советских республик, которые выехали на заработки в РФ и получили российские паспорта.

— По словам указанных лиц, их фактически силой, под конвоем доставили на территорию Украины. Сейчас их удерживают под стражей в домах, владельцы которых депортированы в Россию.

Запас сухих пайков, полученных мобилизованными, практически закончился, другого продовольственного обеспечения до прибытия в боевые подразделения для них не предусмотрено, — сообщила Маляр.

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