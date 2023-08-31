Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Запас сухих пайків практично закінчився: Маляр розповіла про проблему продовольства в армії РФ

Окупаційні війська РФ
Фото: Getty Images

Росія зіштовхнулася з проблемою логістики та запровадила обмеження на постачання продовольчих товарів своїм військовим на окупованих територіях України.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, окупанти, які перебувають на Сватівському напрямку, отримали розпорядження, що з вересня 2023 року буде припинено продовольче забезпечення особового складу підрозділів, дислокованих на території цього району.

– Показово, що застосування обмежень у продовольчому забезпеченні для покарання особового складу стало однією з характерних особливостей проведення так званої спеціальної військової операції ЗС РФ в Україні, – зауважила Маляр.

Також відомо, що у серпні цього року неподалік від Покровська Запорізької області понад 50 російських військових утримували у “зиндані” (викопаній глибокій ямі) за відмову брати участь у бойових діях. Окупантів годували один раз на добу невеликими порціями їжі.

Маляр зауважила, що Росія використовує подібні способи для покарання місцевих жителів на окупованих територіях. Їх карають за порушення комендантського режиму або під будь-яким іншим надуманим приводом.

Окрім цього, зафіксовано, що до Донецька масово прибувають мобілізовані на території Росії особи.

Більшість із них – це трудові мігранти з колишніх радянських республік, які виїхали на заробітки до РФ та отримали російські паспорти.

– Зі слів зазначених осіб, їх фактично силоміць, під конвоєм доставили на територію України. Наразі їх утримують під вартою у будинках, власників яких депортовано до Росії.

Запас сухих пайків, отриманих мобілізованими, практично закінчився, іншого продовольчого забезпечення до прибуття до бойових підрозділів для них не передбачено, – повідомила Маляр.

Читайте також
На Сході тривають важкі бої, ворог випускає десятки тисяч снарядів
Бої на фронті

Війна в Україні, Ганна Маляр, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Завдасть удару по міжнародному праву: МЗС про спроби РФ продовжити зернову ініціативу без України
зерно
Не покину свою країну: Зеленський пояснив, чи він піде на другий термін у разі проведення виборів-2024
Володимир Зеленський
Українські бійці просуваються на Мелітопольському напрямку – Нацгвардія
військова техніка, ЗСУ, війна
Українська ракета успішно пройшла випробування: оприлюднено відео
Запас сухих пайків практично закінчився: Маляр розповіла про проблему продовольства в армії РФ
Символ кінця терористичного режиму: авторський посил Росії від Олега Атаянця
Запас сухих пайків практично закінчився: Маляр розповіла про проблему продовольства в армії РФ
Ігри
Відео
Лічені хвилини на роботу: як виконують завдання спецпризначенці загону Омега

Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.

Марія Малевська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.08.2023)
Запас сухих пайків практично закінчився: Маляр розповіла про проблему продовольства в армії РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.08.2023)
Запас сухих пайків практично закінчився: Маляр розповіла про проблему продовольства в армії РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (30.08.2023)
Запас сухих пайків практично закінчився: Маляр розповіла про проблему продовольства в армії РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (30.08.2023)
Запас сухих пайків практично закінчився: Маляр розповіла про проблему продовольства в армії РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь