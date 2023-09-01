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Ображав та плювався у військових. Скандального блогера Заволоку відправили під варту

Ображав та плювався у військових. Скандального блогера Заволоку відправили під варту
Фото: Суспільне

Полтавського блогера Романа Заволоку, який публічно ображав та плювався у військових, відправили до СІЗО без права внесення застави.

Про це повідомляє МВС.

– Сьогодні Октябрський районний суд задовольнив клопотання слідчих поліції та прокуратури й обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що фігурант поширив близько 70 публікацій, що дискредитують військовослужбовців.

Як зазначають в Офісі генпрокурора, чоловіку повідомили про підозру за двома статтями: образа честі та гідності військовослужбовця, виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі й гідності військового, а також умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

Чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі або ув’язнення.

29 вересня у Полтаві місцевий фітнес-тренер та блогер Роман Заволока почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військкомату. Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни Росії проти України та “вбивають людей за гроші”.

Згодом чоловік плюнув у бійця ЗСУ, який повернувся з фронту, діставши контузію і численні поранення внаслідок підриву на міні.

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Джерело: МВС, Офіс генпрокурора
Війна в Україні, ЗСУ, Полтава
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