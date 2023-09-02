Убийство Пригожина: Зеленский дал совет сторонникам переговоров с Путиным

Президент Владимир Зеленский отмечает, что убийство главаря частной военной компании Вагнер Евгения Пригожина свидетельствует о том, что с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным не стоит договариваться.

Об этом глава государства заявил во время обращения к участникам ежегодного международного экономического форума Амброзетти в Италии.

— Если правда, что он убил Пригожина, и есть тому соответствующие подтверждения – это говорит о его слабости. Слабости, что он боится своего конкурента. Несмотря на то, что Пригожин – террорист, он выполнял задание Путина, — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что речь идет о слабости Путина в управлении государством. По его словам, поход Пригожина на Москву показал, что Путин не контролирует свое государство и что это его слабость.

При этом, президент отметил, что институционально Россия слаба уже очень давно.

— У него была сила этой вертикали из-за страха, что он может убить или посадить за решетку. Так он расправлялся с конкурентами. Когда Пригожин пошел (на Москву) – это говорит о том, что даже касаемо безопасности не все силы им контролируются, — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что слабость Путина также проявилась в том, что сначала президент РФ пообещал Пригожину гарантии, но потом убил его.

— Это говорит и о слабости его слова. Это очень важный момент. Я считаю, что на это всем нашим партнерам надо обратить внимание. Можно ли договариваться в принципе с Путиным? Я думаю, что нет. Ни при каких условиях. Почему? Потому что он не держит слова, — сказал глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что вопрос не касается того, кому Путин дает гарантии – своим террористам или каким-то политическим лидерам.

— Не имеет значения. Человек показал, что слаб даже на слово. И это важный момент. Мы не жалеем, что убит один из тех террористов, который убивал наших людей. Нет. Но важно, что эта история подчеркивает, что доверять Путину нельзя, и его слово ничего не стоит, — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о походе на Москву. На следующий день он договорился с Кремлем при посредничестве самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о сворачивании мятежа.

Ровно через два месяца, 23 августа, в Тверской области РФ потерпел авиакатастрофу самолет, на борту которого был Пригожин. Возможно, его сбила российская ПВО. 27 августа в России официально подтвердили его смерть. Спустя два дня состоялись похороны главаря ЧВК в Санкт-Петербурге.

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