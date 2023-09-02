Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
В Днепре задержали полицейского, который застрелил мужчину во время проверки авто
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Украина
Валерій Савицький

Убийство Пригожина: Зеленский дал совет сторонникам переговоров с Путиным

Володимир Путін і Євген Пригожин
Фото: Факти ICTV

Президент Владимир Зеленский отмечает, что убийство главаря частной военной компании Вагнер Евгения Пригожина свидетельствует о том, что с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным не стоит договариваться.

Об этом глава государства заявил во время обращения к участникам ежегодного международного экономического форума Амброзетти в Италии.

— Если правда, что он убил Пригожина, и есть тому соответствующие подтверждения – это говорит о его слабости. Слабости, что он боится своего конкурента. Несмотря на то, что Пригожин – террорист, он выполнял задание Путина, — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что речь идет о слабости Путина в управлении государством. По его словам, поход Пригожина на Москву показал, что Путин не контролирует свое государство и что это его слабость.

При этом, президент отметил, что институционально Россия слаба уже очень давно.

— У него была сила этой вертикали из-за страха, что он может убить или посадить за решетку. Так он расправлялся с конкурентами. Когда Пригожин пошел (на Москву) – это говорит о том, что даже касаемо безопасности не все силы им контролируются, — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что слабость Путина также проявилась в том, что сначала президент РФ пообещал Пригожину гарантии, но потом убил его.

— Это говорит и о слабости его слова. Это очень важный момент. Я считаю, что на это всем нашим партнерам надо обратить внимание. Можно ли договариваться в принципе с Путиным? Я думаю, что нет. Ни при каких условиях. Почему? Потому что он не держит слова, — сказал глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что вопрос не касается того, кому Путин дает гарантии – своим террористам или каким-то политическим лидерам.

— Не имеет значения. Человек показал, что слаб даже на слово. И это важный момент. Мы не жалеем, что убит один из тех террористов, который убивал наших людей. Нет. Но важно, что эта история подчеркивает, что доверять Путину нельзя, и его слово ничего не стоит, — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о походе на Москву. На следующий день он договорился с Кремлем при посредничестве самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о сворачивании мятежа.

Ровно через два месяца, 23 августа, в Тверской области РФ потерпел авиакатастрофу самолет, на борту которого был Пригожин. Возможно, его сбила российская ПВО. 27 августа в России официально подтвердили его смерть. Спустя два дня состоялись похороны главаря ЧВК в Санкт-Петербурге.

Читайте также
Пригожин провел успешные переговоры с Путиным: Кулеба ответил на призывы договориться с РФ
Дмитро Кулеба

Владимир Зеленский, Владимир Путин, переговори, Пригожин
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ситуация на фронте и планы врага: Зеленский провел заседание Ставки
Убийство Пригожина: Зеленский дал совет сторонникам переговоров с Путиным
Украинская образовательная Мрія: Зеленский презентовал приложение для школьников
Володимир Зеленський
Устойчивый мир в Европе невозможен без деоккупации Крыма и Донбасса – Зеленский
Володимир Зеленський
”Красные линии” уже давно прошли: в ГУР считают, что Путин боится долгой войны
Убийство Пригожина: Зеленский дал совет сторонникам переговоров с Путиным
Буданов: Кремль несколько раз готовил серьезные операции для убийства Зеленского
Буданов Кремль

Загрузка

Игры
Видео
Считанные минуты на работу: как выполняют задание спецназовцы отряда Омега

Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.

Мария Малевская
В Украине заработал новый церковный календарь 2023: что изменилось и даты ключевых праздников
Убийство Пригожина: Зеленский дал совет сторонникам переговоров с Путиным
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (01.09.2023)
Убийство Пригожина: Зеленский дал совет сторонникам переговоров с Путиным
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (01.09.2023)
Убийство Пригожина: Зеленский дал совет сторонникам переговоров с Путиным
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (01.09.2023)
Убийство Пригожина: Зеленский дал совет сторонникам переговоров с Путиным
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь