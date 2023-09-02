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Вбивство Пригожина: Зеленський дав пораду прихильникам переговорів з Путіним

Володимир Путін і Євген Пригожин
Фото: Факти ICTV

Президент Володимир Зеленський наголошує, що вбивство ватажка приватної військової компанії Вагнер Євгена Пригожина свідчить про те, що з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним не варто домовлятися.

Про це глава держави заявив під час звернення до учасників щорічного міжнародного економічного форуму Амброзетті в Італії.

– Якщо правда, що він вбив Пригожина, і є тому відповідні підтвердження – це говорить про його слабкість. Слабкість, що він боїться свого конкурента. Незважаючи на те, що Пригожин – терорист, він виконував завдання Путіна, – сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що йдеться про слабкість Путіна в керуванні державою. За його словами, похід Пригожина на Москву засвідчив, що Путін не контролює свою державу і що це його слабкість.

Водночас, президент відзначив, що інституційно Росія слабка вже дуже давно.

– У нього була сила цієї вертикалі через страх, що він може вбити або посадити за ґрати. Так він розправлявся з конкурентами. Коли Пригожин пішов (на Москву) – це говорить про те, що навіть безпеково не усі сили ним контролюються, – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що слабкість Путіна також проявилася у тому, що спочатку президент РФ пообіцяв Пригожину гарантії, але потім вбив його.

– Це говорить і про слабкість його слова. Це дуже важливий момент. Я вважаю, що на це усім нашим партнерам треба звернути увагу. Чи можна домовлятись у принципі з Путіним? Я думаю, що ні. За жодних умов. Чому? Тому що він не тримає слова, – сказав глава держави.

Володимир Зеленський додав, що питання не стосується того, кому Путін дає гарантії – своїм терористам чи якимсь політичним лідерам.

– Немає значення. Людина показала, що слабка навіть на слово. І це важливий момент. Ми не жаліємо, що вбито одного з тих терористів, який вбивав наших людей. Ні. Але важливо, що ця історія підкреслює, що довіряти Путіну не можна, і його слово нічого не варте, – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 23 червня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин оголосив про “похід” на Москву. Наступного дня він домовився з Кремлем за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про згортання заколоту.

Рівно через два місяці, 23 серпня, у Тверській області РФ зазнав авіакатастрофи літак, на борту якого був Пригожин. Можливо, його збила російська ППО. 27 серпня у Росії офіційно підтвердили його смерть. Через два дні відбулися похорони ватажка ПВК у Санкт-Петербурзі.

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