Знаходимо компроміс: Лубінець розповів, як відбувається комунікація з РФ щодо обміну полонених

Українська та російська сторони не спілкуються напряму щодо обмінів полоненими, однак наразі є можливість знаходити компроміс.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, відповідаючи на запитання про канали комунікації з РФ.

– Російська сторона під силою якихось аргументів, тисків не тільки з українського боку, а й з боку тих людей, які нам допомагають, тих країн, які нам допомагають, ухвалює рішення когось повертати, – сказав він.

Лубінець наголосив, що Україна намагається створити дієвий інструментарій, який дозволить повертати українських дітей додому.

– Ми не можемо створити 20 тис. засідань Радбезу ООН. Фізично не можемо. Але це не означає, що ми не продовжимо шукати інші механізми. І це якраз не означає, що немає механізмів впливу на російську сторону.

Від мене напряму комунікація з російською стороною станом на зараз зведена до мінімуму. По питаннях українських дітей ми спілкуємося через посередників, які просять їх не називати, – розповів омбудсмен.

На думку Лубінця, “якщо є конкретний результат повернення когось”, то можна спілкуватися щодо полонених із російською стороною, проте “станом на зараз результату від такої прямої комунікації точно немає”.

Джерело : Радіо Свобода

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