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Дроны летели рассредоточенными группами — Игнат о тактике РФ во время ночного удара по Одесской области

Дроны летели рассредоточенными группами — Игнат о тактике РФ во время ночного удара по Одесской области

Во время ночной атаки на Одесскую область РФ запускала беспилотники Shahed-136/131 группами.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он назвал результат боевой работы противовоздушной обороны “успешным”, напомнив, что защитникам удалось сбить 22 из 25 вражеских целей.

Беспилотники РФ двигались с мыса Чауда (оккупированный Крым), а также из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край РФ).

— Группами примерно по два Шахеда, рассредоточено они пытались атаковать южные районы Одесской области, направление Измаил-Рени, — сказал Игнат.

Представитель Воздушных сил также отметил, что мобильных огневых групп для сбивания беспилотников становится больше.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что Силы обороны оттеснили российские артподразделения от линии фронта на юге.

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Источник: телемарафон

Фото: Медиа Центр Украина

Война в Украине, Одесская область, Повітряні сили України
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