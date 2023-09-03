Дрони летіли розосередженими групами – Ігнат про тактику РФ під час нічного удару по Одещині

Під час нічної атаки на Одещину РФ запускала безпілотники Shahed-136/131 групами.

Про це в етері телемарафону Єдині новини повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він назвав результат бойової роботи протиповітряної оборони “успішним”, нагадавши, що захисникам вдалось збити 22 з 25 ворожих цілей.

Безпілотники РФ рухались з мису Чауда (окупований Крим), а також з Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край РФ).

– Групами приблизно по два Шахеди, розосереджено вони намагались атакувати південні райони Одеської області, напрямок Ізмаїл- Рені, – сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил також зазначив, що мобільних вогневих груп для збиття безпілотників стає більше.

Раніше у Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що Сили оборони відтіснили російські артпідрозділи від лінії фронту на півдні.

Джерело: телемарафон

Фото: Медіа Центр Україна

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