Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
У Німеччині чоловік скинув із мосту 10-річного хлопчика з України
Здатні знищити ціль на відстані до 180 км: що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM
Верифікація виплат ВПО: Верещук заявила, що до 180 тис. осіб помилково отримують кошти
На Полтавщині знайшли мертвою 14-річну дівчину: що відомо
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Дрони летіли розосередженими групами – Ігнат про тактику РФ під час нічного удару по Одещині

Дрони летіли розосередженими групами – Ігнат про тактику РФ під час нічного удару по Одещині

Під час нічної атаки на Одещину РФ запускала безпілотники Shahed-136/131 групами.

Про це в етері телемарафону Єдині новини повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він назвав результат бойової роботи протиповітряної оборони “успішним”, нагадавши, що захисникам вдалось збити 22 з 25 ворожих цілей.

Безпілотники РФ рухались з мису Чауда (окупований Крим), а також з Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край РФ).

– Групами приблизно по два Шахеди, розосереджено вони намагались атакувати південні райони Одеської області, напрямок Ізмаїл- Рені, – сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил також зазначив, що мобільних вогневих груп для збиття безпілотників стає більше.

Раніше у Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що Сили оборони відтіснили російські артпідрозділи від лінії фронту на півдні.

Читайте також
600 окупантів, 22 артсистеми та 12 ББМ: втрати РФ за добу
Знищена техніка Росії

Джерело: телемарафон

Фото: Медіа Центр Україна

Війна в Україні, Одеська область, Повітряні сили України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Запоріжжі було чутно звук вибуху
Вибух
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 03.09.2023
Deepstatemap
600 окупантів, 22 артсистеми та 12 ББМ: втрати РФ за добу
Знищена техніка Росії
Сили оборони відтіснили російські артпідрозділи від лінії фронту на півдні – ISW
зсу військові
Нічна атака Одещини: сили ППО збили 22 БпЛА Shahed
Дрони Шахед

Завантаження

Ігри
Відео
Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
Будемо поруч з Україною до її перемоги: як зустріч в Толедо вплине на перебіг війни
Дрони летіли розосередженими групами – Ігнат про тактику РФ під час нічного удару по Одещині
В Україні запрацював новий церковний календар 2023: що змінилося і дати ключових свят
Дрони летіли розосередженими групами – Ігнат про тактику РФ під час нічного удару по Одещині
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (01.09.2023)
Дрони летіли розосередженими групами – Ігнат про тактику РФ під час нічного удару по Одещині
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (01.09.2023)
Дрони летіли розосередженими групами – Ігнат про тактику РФ під час нічного удару по Одещині
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь