Ситуація на Лимано-Куп’янському напрямку: окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, але марно

На Лимано-Куп’янському напрямку тривають важкі бої. Тільки за вчора російські окупанти 570 разів обстрілювали позиції українських захисників з різних видів озброєння.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини ведучій Яні Брензей розповів начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш.

Він зазначив що, окупанти б’ють із реактивної, ствольної артилерії, та авіації. К-52 працюють парами, також використовують Су-25.

– За минулу добу відбулося п’ять бойових зіткнень, безрезультатних для окупанта, противник зосереджує основну увагу в напрямку Новоєгорівки. Він хоче пробити коридор у нашій обороні саме на цьому напрямку, оскільки поблизу Новоєгорівки зосереджені основні панівні висоти. Надалі противник намагатиметься вклинитися в нашу оборону, щоб перебити сухопутний коридор і вийти до річки Оскіл. Проте нам вдається стримувати цей шалений натиск, — сказав Євлаш.

Також речник розповів, що 2 серпня українські захисники знищили на Лимано-Куп’янському напрямку 126 окупантів, один бойовий склад боєприпасів, одне авто та сім БПЛА, шість з яких типу Ланцет. Напередодні бійці 92-ї ОМБР (Харків) знищили російську систему Солнцепьок. Також ЗСУ поцілили у російський танк Т-90.

– В умілих руках, в яких перебуває Javelin або Стугна, таким “аналоговнєт” все ж приходить кінець, – підкреслив військовий.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Сили оборони України продовжують просуватись на Півдні, українським захисникам вдалось відкинути артилерійські підрозділи РФ від лінії фронту.

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