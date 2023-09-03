Угнал Ми-8 и перешел на сторону Украины: ГУР показало российского пилота
Главное управление разведки Минобороны показало лицо российского пилота, который похитил вертолет Ми-8, загруженный компонентами к боевым самолетам, и перегнал его на территорию Украины.
В ГУР сообщили, что вечером 3 сентября в 22:15 в эфире телемарафона Єдині новини выйдет документальный фильм об уникальной спецоперации украинской разведки под названием Синица.
— Никто не хочет этой войны. Вот увидите, когда Украина победит, это лишь вопрос времени…, — сказал летчик на видео.
Руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов 23 августа подтвердил проведение спецоперации с российским вертолетом Ми-8, отметив, что удалось найти правильный подход к пилоту и создать условия, чтобы вывезти незаметно всю его семью с территории России.
По его словам, летчику удалось перегнать воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит.
— Когда они поняли, где сели, то попытались убежать. К сожалению, они были уничтожены. Хотелось бы живыми, но имеем что имеем, — подчеркнул Буданов.
Он тогда пообещал, что с пилотом можно будет пообщаться после выхода фильма.
Фото: скрин видео
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