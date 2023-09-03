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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Викрав Мі-8 і перейшов на бік України: ГУР показало російського пілота

Російський пілот Мі-8

Головне управління розвідки Міноборони показало обличчя російського пілота, який викрав гелікоптер Мі-8, завантажений компонентами до бойових літаків, та перегнав його на територію України.

В ГУР повідомили, що ввечері 3 вересня о 22:15 в ефірі телемарафону Єдині новини вийде документальний фільм про унікальну спецоперацію української розвідки під назвою Синиця.

– Ніхто не хоче цієї війни. Ось побачите, коли Україна переможе, це лише питання часу…, – сказав льотчик на відео.

Керівник ГУР МОУ Кирило Буданов 23 серпня підтвердив проведення спецоперації з російським гелікоптером Мі-8, наголосивши, що вдалося знайти правильний підхід до пілота та створити умови, щоб вивезти непомітно всю його родину з території Росії.

За його словами, льотчику вдалося перегнати повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається.

– Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. На жаль, вони були знищені. Хотілося б живими, але маємо що маємо, – наголосив Буданов.

Він тоді пообіцяв, що з пілотом можна буде поспілкуватися після виходу фільму.

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Фото: скрін відео

Джерело: ГУР
Війна в Україні, Вертоліт, Гелікоптер, Розвідка, Російська агресія, Харківська область
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