ЗСУ зможуть застосовувати винищувачі F-16 вже навесні – Резніков
Повітряні сили ЗСУ розпочнуть виконувати бойові завдання за допомогою винищувачів четвертого покоління F-16 вже навесні.
Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю Укрінформу.
— Я думаю, в наступному році, навесні. Я маю на увазі – вже в застосуванні. Бо сьогодні дозвіл на навчання є, країни, які зголосилися навчати, є, і навіть вже є країни, які зголосилися передати нам F-16 після завершення навчання і підготовки інфраструктури, – сказав очільник Міноборони України.
Говорячи далі про надання Україні F-16 Резніков навів алегорію з трилогією письменника Джона Р.Р. Толкіна Володар перснів. Він поставив питання, чому гобіти не могли сісти на орлів і легко доставити кільце на вогняну гору?
— Та не могли насправді. Тому що це мало бути: а) політична воля щодо надання орлів; б) отримання погодження від “урядів орлиних держав”; в) треба було забезпечити підготовку орловодів, підготувати летовище для них, фахівців, які будуть їх обслуговувати, годувати, дбати про їхні гнізда; г) і весь цей період чулися аргументи від тих держав, які мають орлів: А навіщо вам орли, якщо ви і так непогано відбивається від Саурона, – сказав він.
Нагадаємо, у серпні речник Пентагону Пет Райдер сказав, що США навчатимуть українців керувати винищувачами F-16, а також обслуговувати їх.
Згодом він повідомив, що кілька українських пілотів та десятки фахівців з техобслуговування проходитимуть навчання у 162-му тактичному підрозділі ВПС Національної гвардії США в Аризоні починаючи з вересня.
За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, головним завданням F-16 буде захист усередині повітряного простору України.
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