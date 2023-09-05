Экс-нардеп от ОПЗЖ Рабинович объявлен в розыск

Бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Вадима Рабиновича, подозреваемого в государственной измене, ГБР объявило в розыск, поскольку тот скрывается за границей.

Соответствующая информация 5 сентября появилась на сайте Министерства внутренних дел.

В базе МВД Рабинович значится как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.

Датой исчезновения указано 26 июля 2023 года.

1 августа Печерский райсуд Киева заочно избрал Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

А 26 июля бывшему нардепу, который распространял антиукраинскую пропаганду, сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 КК Украины) путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль.

Рабиновичу грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник : МВД

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