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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Екснардепа від ОПЗЖ Рабіновича оголошено у розшук

Вадим Рабинович
Фото: УНІАН

Колишнього народного депутата від забороненої ОПЗЖ Вадима Рабіновича, підозрюваного в державній зраді, ДБР оголосило у розшук, оскільки той переховується за кордоном.

Відповідна інформація 5 вересня з’явилася на сайті Міністерства внутрішніх справ.

У базі МВС Рабінович є особою, яка переховується від органів досудового розслідування.

Датою зникнення вказано 26 липня 2023 року.

1 серпня Печерський райсуд Києва заочно обрав Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

А 26 липня колишньому нардепу, який поширював антиукраїнську пропаганду, повідомили про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю.

Рабіновичу загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

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Джерело: МВС
Війна в Україні, Вадим Рабінович, ДБР, Державна зрада, МВС, опзж
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