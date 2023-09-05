Екснардепа від ОПЗЖ Рабіновича оголошено у розшук
Колишнього народного депутата від забороненої ОПЗЖ Вадима Рабіновича, підозрюваного в державній зраді, ДБР оголосило у розшук, оскільки той переховується за кордоном.
Відповідна інформація 5 вересня з’явилася на сайті Міністерства внутрішніх справ.
У базі МВС Рабінович є особою, яка переховується від органів досудового розслідування.
Датою зникнення вказано 26 липня 2023 року.
1 серпня Печерський райсуд Києва заочно обрав Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
А 26 липня колишньому нардепу, який поширював антиукраїнську пропаганду, повідомили про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю.
Рабіновичу загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.
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