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Валерій Савицький, редактор ленты

В Донецкой области украинские военные уничтожили российский военный склад

Детонація складу в Риковому під Генічеськом 18 червня 2023

Украинские военные уничтожили склад российского военного снаряжения вблизи поселка Мироновский в Донецкой области.

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Отмечается, что ликвидировать склад удалось около 14:30 во вторник, 5 сентября. Более подробная информация отсутствует.

Напомним, с вечера понедельника 4 сентября звучат мощные взрывы вблизи поселка Веселое на временно оккупированной территории Запорожской области. Их слышат даже за 50 км жители временно оккупированного Мелитополя.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 559-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Петр Андрющенко

Война в Украине, Вибух на складах боєприпасів, ВСУ, СтратКом
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