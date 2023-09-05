В Донецкой области украинские военные уничтожили российский военный склад
Украинские военные уничтожили склад российского военного снаряжения вблизи поселка Мироновский в Донецкой области.
Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Отмечается, что ликвидировать склад удалось около 14:30 во вторник, 5 сентября. Более подробная информация отсутствует.
Напомним, с вечера понедельника 4 сентября звучат мощные взрывы вблизи поселка Веселое на временно оккупированной территории Запорожской области. Их слышат даже за 50 км жители временно оккупированного Мелитополя.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 559-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Петр Андрющенко
Загрузка
Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова