На Донеччині українські військові знищили російський військовий склад
Українські військові знищили склад російського військового спорядження поблизу селища Миронівський у Донецькій області.
Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Зазначається, що ліквідувати склад вдалося близько 14:30 у вівторок, 5 вересня. Більш детальної інформації поки немає.
Нагадаємо, з вечора понеділка, 4 вересня, лунають потужні вибухи біля селища Веселе на тимчасово окупованій території Запорізької області. Їх чують навіть за 50 км жителі тимчасово окупованого Мелітополя.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 559-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Петро Андрющенко
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