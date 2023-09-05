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Валерій Савицький, редактор стрічки

На Донеччині українські військові знищили російський військовий склад

Детонація складу в Риковому під Генічеськом 18 червня 2023

Українські військові знищили склад російського військового спорядження поблизу селища Миронівський у Донецькій області.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зазначається, що ліквідувати склад вдалося близько 14:30 у вівторок, 5 вересня. Більш детальної інформації поки немає.

Нагадаємо, з вечора понеділка, 4 вересня, лунають потужні вибухи біля селища Веселе на тимчасово окупованій території Запорізької області.  Їх чують навіть за 50 км жителі тимчасово окупованого Мелітополя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 559-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Петро Андрющенко

Війна в Україні, Вибух на складах боєприпасів, ЗСУ, СтратКом
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