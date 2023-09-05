Подорвали главу таможни “ЛНР” Афанасьевского
На территории так называемой ЛНР был подорван “главный таможенник” Юрий Афанасьевский.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
Указано, что Афанасьевского подорвали в собственном доме.
— В РФ решили, что обойдутся без него. Очередной коллаборант не оправдал надежд россиян, — говорится в сообщении.
Лысогор напомнил, что год назад на оккупированных территориях таким способом убрали прокурора Сергея Горенко в собственном кабинете. В мае тяжело ранили министра внутренних дел Игоря Корнета, который в рабочее время оказался в парикмахерской.
— И вот теперь, когда Россия гарантировала безопасное проведение выборов, не выдержал дом Афанасьевского вместе с его владельцем. Последний, правда, еще держится, — добавил Лысогор.
По его словам, финансовые потоки Россия привыкла контролировать самостоятельно — без посредников. Это понимают в самой РФ, знают во всем мире, но это никак не дойдет до коллаборантов.
Ранее российские пропагандисты и СМИ сообщили о гибели под Луганском командира 2 отдельной бригады так называемой ЛНР Дениса Иванова с позывным Ташкент.
Фото: hromadske
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