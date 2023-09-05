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Подорвали главу таможни “ЛНР” Афанасьевского

Подорвали главу таможни “ЛНР” Афанасьевского

На территории так называемой ЛНР был подорван “главный таможенник” Юрий Афанасьевский.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Указано, что Афанасьевского подорвали в собственном доме.

— В РФ решили, что обойдутся без него. Очередной коллаборант не оправдал надежд россиян, — говорится в сообщении.

Лысогор напомнил, что год назад на оккупированных территориях таким способом убрали прокурора Сергея Горенко в собственном кабинете. В мае тяжело ранили министра внутренних дел Игоря Корнета, который в рабочее время оказался в парикмахерской.

— И вот теперь, когда Россия гарантировала безопасное проведение выборов, не выдержал дом Афанасьевского вместе с его владельцем. Последний, правда, еще держится, — добавил Лысогор.

По его словам, финансовые потоки Россия привыкла контролировать самостоятельно — без посредников. Это понимают в самой РФ, знают во всем мире, но это никак не дойдет до коллаборантов.

Ранее российские пропагандисты и СМИ сообщили о гибели под Луганском командира 2 отдельной бригады так называемой ЛНР Дениса Иванова с позывным Ташкент.

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Фото: hromadske

Война в Украине, ЛНР, Луганская область, СБУ
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