Подорвали главу таможни “ЛНР” Афанасьевского

На территории так называемой ЛНР был подорван “главный таможенник” Юрий Афанасьевский.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Указано, что Афанасьевского подорвали в собственном доме.

— В РФ решили, что обойдутся без него. Очередной коллаборант не оправдал надежд россиян, — говорится в сообщении.

Лысогор напомнил, что год назад на оккупированных территориях таким способом убрали прокурора Сергея Горенко в собственном кабинете. В мае тяжело ранили министра внутренних дел Игоря Корнета, который в рабочее время оказался в парикмахерской.

— И вот теперь, когда Россия гарантировала безопасное проведение выборов, не выдержал дом Афанасьевского вместе с его владельцем. Последний, правда, еще держится, — добавил Лысогор.

По его словам, финансовые потоки Россия привыкла контролировать самостоятельно — без посредников. Это понимают в самой РФ, знают во всем мире, но это никак не дойдет до коллаборантов.

Ранее российские пропагандисты и СМИ сообщили о гибели под Луганском командира 2 отдельной бригады так называемой ЛНР Дениса Иванова с позывным Ташкент.

Фото: hromadske

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