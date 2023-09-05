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Підірвали очільника митниці “ЛНР” Афанасьєвського

Підірвали очільника митниці “ЛНР” Афанасьєвського

На території так званої ЛНР було підірвано “головного митника” Юрія Афанасьєвського.

Про це повідомляє глава Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначено, що Афанасьєвського підірвали у власному будинку.

– У РФ вирішили, що обійдуться без нього. Черговий колаборант не виправдав сподівань росіян, – йдеться у повідомленні.

Лисогор нагадав, що рік тому на окупованих територіях таким способом прибрали прокурора Сергія Горенка у власному кабінеті. У травні важко поранили міністра внутрішніх справ Ігоря Корнета, який у робочий час опинився у перукарні.

– І от тепер, коли Росія гарантувала безпечне проведення виборів, не витримав будинок Афанасьєвського разом із його власником. Останній, щоправда, ще тримається, – додав Лисогор.

За його словами,фінансові потоки Росія звикла контролювати самостійно – без посередників. Це розуміють у самій РФ, знають у всьому світі, але це ніяк не дійде до колаборантів.

Раніше російські пропагандисти та ЗМІ повідомили про загибель під Луганськом командира 2 окремої бригади так званої ЛНР Дениса Іванова з позивним Ташкент.

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Фото: hromadske

Війна в Україні, ЛНР, Луганська область, СБУ
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