Підірвали очільника митниці “ЛНР” Афанасьєвського

На території так званої ЛНР було підірвано “головного митника” Юрія Афанасьєвського.

Про це повідомляє глава Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначено, що Афанасьєвського підірвали у власному будинку.

– У РФ вирішили, що обійдуться без нього. Черговий колаборант не виправдав сподівань росіян, – йдеться у повідомленні.

Лисогор нагадав, що рік тому на окупованих територіях таким способом прибрали прокурора Сергія Горенка у власному кабінеті. У травні важко поранили міністра внутрішніх справ Ігоря Корнета, який у робочий час опинився у перукарні.

– І от тепер, коли Росія гарантувала безпечне проведення виборів, не витримав будинок Афанасьєвського разом із його власником. Останній, щоправда, ще тримається, – додав Лисогор.

За його словами,фінансові потоки Росія звикла контролювати самостійно – без посередників. Це розуміють у самій РФ, знають у всьому світі, але це ніяк не дійде до колаборантів.

Раніше російські пропагандисти та ЗМІ повідомили про загибель під Луганськом командира 2 окремої бригади так званої ЛНР Дениса Іванова з позивним Ташкент.

Фото: hromadske

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