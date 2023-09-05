СБУ ліквідувала нові схеми, за якими ухилянти уникали мобілізації

Служба безпеки України викрила ще п’ять схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку в різних регіонах. Зокрема, у Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Закарпатській областях і Миколаєві.

Тернопільська область

За даними СБУ, в Тернопільській області затримали посадовця районного військкомату, який пропонував ухилянтам відкосити від мобілізації через вступ до одного з місцевих вищих закладів освіти.

Чоловік обіцяв клієнтам підключити власні зв’язки у навчальних закладах. Вартість послуги він оцінював на суму від $2 тис. з одного військовозобов’язаного.

Івано-Франківська область

В Івано-Франківській області викрито двох мешканців регіону, які за гроші перевозили ухилянтів до країн Європейського Союзу на квадроциклах через так звану зеленку Карпатських лісів.

Рівненська область

У Рівненській області представники СБУ заблокували корупційну схему виїзду потенційних призовників за кордон як менеджерів одного з українських агрохолдингів.

Формальним приводом для виїзду на “відрядження” стало розв’язання питань з іноземними бізнес-партнерами про постачання зернової продукції.

Закарпатська область

У Закарпатській області затримано двох мешканців Ужгородського району, які за гроші “підказували” ухилянтам лісові стежки для прихованого перетину кордону.

Миколаїв

У Миколаєві повідомлено про підозру місцевому жителю, який намагався підкупити старшого офіцера військкомату, щоб уникнути мобілізації.

Український військовий одразу доповів керівництву про отриману “пропозицію” від чоловіка, що дозволило задокументувати злочинні дії і затримати фігуранта.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Джерело : СБУ

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