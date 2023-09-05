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Украина
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В Запорожской области пехота ВСУ продвинулась за противотанковые рвы и “зубы дракона” — ISW

В Запорожской области пехота ВСУ продвинулась за противотанковые рвы и “зубы дракона” — ISW
Фото: Генштаб ВСУ

Украинская легкая пехота продвинулась на позиции за противотанковыми рвами и противотанковыми препятствиями “зубы дракона”, которые являются частью обороны российских войск в западной части Запорожской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Указано, что Силы обороны Украины, вероятно, намерены удерживать эти позиции.

В Институте не готовы оценить, прорвали ли украинские войска этот российский оборонительный рубеж, поскольку в техрайонах отсутствует украинская тяжелая техника.

Географически привязанные видеоматериалы, опубликованные 4 сентября, указывают на то, что украинские силы продвинулись к позициям на линии деревьев, которые находятся к востоку от российских противотанковых рвов и заграждений “зубы дракона”, что является частью трехслойной обороны непосредственно к западу от Вербового.

Геолокационные данные, опубликованные 4 сентября, указывают на то, что украинская легкая пехота также продвинулась дальше вглубь серии подготовленных российских оборонительных позиций вдоль дороги, ведущей на северо-запад к Вербовому.

Также ВСУ прошли к российским оборонительным позициям между Работино и Новопрокоповкой.

В Институте указывают, что украинские военные расширяют пролом, который они уже сделали в одном из российских оборонительных рубежей, и, по сообщениям, перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тыловые районы этого рубежа.

— Украинские силы, похоже, достигают успехов в непосредственной близости от еще не прорванного российского оборонительного рубежа, который проходит к северо-западу от Вербового и к северу от Сладкой Балки, проводя пехотные атаки и обстреливая тяжелой артиллерией российские позиции, находящиеся в глубине и к югу от этого рубежа, — говорится в отчете.

Развертывание украинской тяжелой техники и более значительных сил в этих районах может свидетельствовать как о прорыве российской обороны, так и о попытке расширить этот прорыв.

Ранее в ВСУ сообщили, что на второй линии обороны российских оккупантов плотность минных полей меньше, чем на первой, которая была прорвана ВСУ на юге страны, но она может иметь сеть подземных тоннелей.

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Источник: ISW
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