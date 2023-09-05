В Запорожской области пехота ВСУ продвинулась за противотанковые рвы и “зубы дракона” — ISW

Украинская легкая пехота продвинулась на позиции за противотанковыми рвами и противотанковыми препятствиями “зубы дракона”, которые являются частью обороны российских войск в западной части Запорожской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Указано, что Силы обороны Украины, вероятно, намерены удерживать эти позиции.

В Институте не готовы оценить, прорвали ли украинские войска этот российский оборонительный рубеж, поскольку в техрайонах отсутствует украинская тяжелая техника.

Географически привязанные видеоматериалы, опубликованные 4 сентября, указывают на то, что украинские силы продвинулись к позициям на линии деревьев, которые находятся к востоку от российских противотанковых рвов и заграждений “зубы дракона”, что является частью трехслойной обороны непосредственно к западу от Вербового.

Геолокационные данные, опубликованные 4 сентября, указывают на то, что украинская легкая пехота также продвинулась дальше вглубь серии подготовленных российских оборонительных позиций вдоль дороги, ведущей на северо-запад к Вербовому.

Также ВСУ прошли к российским оборонительным позициям между Работино и Новопрокоповкой.

В Институте указывают, что украинские военные расширяют пролом, который они уже сделали в одном из российских оборонительных рубежей, и, по сообщениям, перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тыловые районы этого рубежа.

— Украинские силы, похоже, достигают успехов в непосредственной близости от еще не прорванного российского оборонительного рубежа, который проходит к северо-западу от Вербового и к северу от Сладкой Балки, проводя пехотные атаки и обстреливая тяжелой артиллерией российские позиции, находящиеся в глубине и к югу от этого рубежа, — говорится в отчете.

Развертывание украинской тяжелой техники и более значительных сил в этих районах может свидетельствовать как о прорыве российской обороны, так и о попытке расширить этот прорыв.

Ранее в ВСУ сообщили, что на второй линии обороны российских оккупантов плотность минных полей меньше, чем на первой, которая была прорвана ВСУ на юге страны, но она может иметь сеть подземных тоннелей.

Источник : ISW

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