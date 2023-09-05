У Запорізькій області піхота ЗСУ просунулась за протитанкові рови і “зуби дракона” – ISW

Українська легка піхота просунулася на позиції за протитанковими ровами і протитанковими перешкодами “зуби дракона”, які є частиною оборони російських військ у західній частині Запорізької області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що Сили оборони України, ймовірно, мають намір утримувати ці позиції.

В Інституті не готові оцінити, чи прорвали українські війська російський оборонний рубіж, оскільки в тих районах відсутня українська важка техніка.

Географічно прив’язані відеоматеріали, опубліковані 4 вересня, вказують на те, що українські сили просунулися до позицій на лінії дерев, які розташовані на схід від російських протитанкових ровів і загороджень “зуби дракона”, що є частиною тришарової оборони безпосередньо на захід від Вербового.

Геолокаційні дані, опубліковані 4 вересня, вказують на те, що українська легка піхота також просунулася далі вглиб серії підготовлених російських оборонних позицій вздовж дороги, яка веде на північний захід до Вербового.

Також ЗСУ дійшли до російських оборонних позицій між Роботиним і Новопрокопівкою.

В Інституті вказують, що українські військові розширюють пролом, який вони вже зробили в одному з російських оборонних рубежів, і, за повідомленнями, перекидають більше техніки й особового складу в тактичні тилові райони цього рубежу.

– Українські сили, схоже, досягають успіхів у безпосередній близькості від ще не прорваного російського оборонного рубежу, який проходить на північний захід від Вербового та на північ від Солодкої Балки, проводячи піхотні атаки й обстрілюючи важкою артилерією російські позиції, розміщені углиб і на південь від цього рубежу, – йдеться у звіті.

Розгортання української важкої техніки і більш значних сил у цих районах може свідчити як про прорив російської оборони, так і про намагання розширити цей прорив.

Раніше у ЗСУ повідомили, що на другій лінії оборони російських окупантів щільність мінних полів менша, ніж на першій, що була прорвана ЗСУ на півдні країни, але вона може мати мережу підземних тунелів.

Джерело : ISW

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