Зеленский показал кадры попадания ракеты по рынку в Константиновке

Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры ракетного удара по рынку в Константиновке Донецкой области.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Тelegram-канале.

На кадрах видно, как российская ракета (предварительно баллистическая) попадает в киоски местного базара, где обычные мирные жители покупали продукты и товары для дома.

— Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это означает закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная бесчеловечность. В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновка, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, которые ничем не провинились. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Как можно быстрее надо победить это российское зло, — написал президент.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 560-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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